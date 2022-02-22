США ввели санкции против России в ответ на признание ДНР и ЛНР

Соединенные Штаты в понедельник объявили о санкциях в отношении оккупированных Россией регионах Украины: Донецкой и Луганской областей и предупредили, что в случае необходимости будут готовы новые санкции.
Санкции введены за то, что Москва признала указанные украинские регионы своими суверенными республиками. Джозеф Байден отметил, признание Россией ДНР и ЛНР противоречит обязательствам Москвы в рамках Минских соглашений. Он объявил, что действия России угрожают миру и стабильности Украины.
Байден издаст указ, который «запретит новые инвестиции, торговлю и финансирование лицами США в, из или в так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Приказ «предоставляет полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины», — сказала Псаки, добавив, что эти меры являются отдельными от более широких западных санкций, готовых примениться «в случае дальнейшего вторжения России в Украину».
Санкции введены за то, что Москва признала указанные украинские регионы своими суверенными республиками. Джозеф Байден отметил, признание Россией ДНР и ЛНР противоречит обязательствам Москвы в рамках Минских соглашений. Он объявил, что действия России угрожают миру и стабильности Украины.
Байден издаст указ, который «запретит новые инвестиции, торговлю и финансирование лицами США в, из или в так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Приказ «предоставляет полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины», — сказала Псаки, добавив, что эти меры являются отдельными от более широких западных санкций, готовых примениться «в случае дальнейшего вторжения России в Украину».
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