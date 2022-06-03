США ввели санкции против пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новый санкционный список россиян. Среди его фигурантов — пресс-секретарь МИД россии Мария Захарова.
Вместе с ней в санкционном списке оказались:
- виолончелист Сергей Ролдугин , которого называл своим другом президент рф владимир путин ;
- певица Елена Миртова, жена Ролдугина;
- бизнесмены Рик Нисанов и Алексей Мордашов ;
- жена и два сына Мордашова;
- российский министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин ;
- Андрей Гасилов - мужчина указан как лицо, имеющее отношение к компании "Аргумент", ему принадлежит яхта, которую СМИ связывали с путиным;
- гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков ;
- вице-премьер россии Дмитрий Григоренко ;
- глава компании Imperial Yachts Евгений Кочман ;
- топменеджер компании "РТИ-Системы" Евгений Новицкий ;
- гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь ;
- министр экономического развития Максим Решетников ;
- министр транспорта Виталий Савель .
Что касается компаний, то их в списке 16, в том числе и "Северсталь", связаная с семьей Мордашовых. В списке фигурируют еще 3 его компании - "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм".
Кроме того, американская сторона ввела санкции против 7 яхт и 3 самолетов, которые связывают с россиянами.
Кроме того, американская сторона ввела санкции против 7 яхт и 3 самолетов, которые связывают с россиянами.
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