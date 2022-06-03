США ввели санкции против пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой

12:08 03 июня Киев, Украина

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новый санкционный список россиян. Среди его фигурантов — пресс-секретарь МИД россии Мария Захарова.

Вместе с ней в санкционном списке оказались:
  • виолончелист Сергей Ролдугин , которого называл своим другом президент  рф владимир путин ;
  • певица Елена Миртова, жена Ролдугина;
  • бизнесмены Рик Нисанов и Алексей Мордашов ;
  • жена и два сына Мордашова;
  • российский министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин ;
  • Андрей Гасилов - мужчина указан как лицо, имеющее отношение к компании "Аргумент", ему принадлежит яхта, которую СМИ связывали с путиным;
  • гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков ;
  • вице-премьер россии Дмитрий Григоренко ;
  • глава компании Imperial Yachts Евгений Кочман ;
  • топменеджер компании "РТИ-Системы" Евгений Новицкий ;
  • гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь ;
  • министр экономического развития Максим Решетников ;
  • министр транспорта Виталий Савель .
Что касается компаний, то их в списке 16, в том числе и "Северсталь", связаная с семьей Мордашовых. В списке фигурируют еще 3 его компании - "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм". 

Кроме того, американская сторона ввела санкции против 7 яхт и 3 самолетов, которые связывают с россиянами.