США ввели санкции против пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой

12:08 03 июня Киев, Украина

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новый санкционный список россиян. Среди его фигурантов — пресс-секретарь МИД россии Мария Захарова



Вместе с ней в санкционном списке оказались:

виолончелист Сергей Ролдугин , которого называл своим другом президент рф владимир путин ;

певица Елена Миртова, жена Ролдугина;

бизнесмены Рик Нисанов и Алексей Мордашов ;

жена и два сына Мордашова;

российский министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин ;

Андрей Гасилов - мужчина указан как лицо, имеющее отношение к компании "Аргумент", ему принадлежит яхта, которую СМИ связывали с путиным;

гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков ;

вице-премьер россии Дмитрий Григоренко ;

глава компании Imperial Yachts Евгений Кочман ;

топменеджер компании "РТИ-Системы" Евгений Новицкий ;

гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь ;

министр экономического развития Максим Решетников ;

министр транспорта Виталий Савель .

Что касается компаний, то их в списке 16, в том числе и "Северсталь", связаная с семьей Мордашовых. В списке фигурируют еще 3 его компании - "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм".



Кроме того, американская сторона ввела санкции против 7 яхт и 3 самолетов, которые связывают с россиянами.