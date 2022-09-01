США ввели ограничения на продажу в россию и Китай ряда чипов

Белый дом ввел ограничения на продажу чипов в россию и Китай, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.
Об этом пишет The New York Times
По данным издания, компании, которые производят графические процессоры Nvidia и AMD заявили, что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах. Предполагается, что новое требование ограничит использование полупроводников в военных целях Китаем и россией.
Изначально эти чипы были разработаны для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие широко применялись для крупнейших суперкомпьютеров, для разработки оружия и сбора разведданных. Искусственный интеллект все чаще используется для таких целей, как идентификация лиц на видеоизображениях.
Nvidia не работает с рф, но поставляет товары на китайский рынок. AMD сообщила, что новые ограничения распространяются на продажи в РФ и Китай и мощных видеокарт.
Китай хотел перепродавать чипы рф. Теперь не сможет.
По данным издания, компании, которые производят графические процессоры Nvidia и AMD заявили, что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах. Предполагается, что новое требование ограничит использование полупроводников в военных целях Китаем и россией.
Изначально эти чипы были разработаны для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие широко применялись для крупнейших суперкомпьютеров, для разработки оружия и сбора разведданных. Искусственный интеллект все чаще используется для таких целей, как идентификация лиц на видеоизображениях.
Nvidia не работает с рф, но поставляет товары на китайский рынок. AMD сообщила, что новые ограничения распространяются на продажи в РФ и Китай и мощных видеокарт.
Китай хотел перепродавать чипы рф. Теперь не сможет.
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