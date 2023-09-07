США впервые передадут Украине средства, конфискованные у российских олигархов
11:55 07 сентября Киев, Украина
Госсекретарь США
Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что те, кто способствовал агрессивной войне против Украины, должны за это заплатить.
"Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов", —
подчеркнул Блинкен.
«Деньги пойдут на поддержку украинских ветеранов, на их реабилитацию», — заявил госсекретарь США.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии