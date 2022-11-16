США возлагают на россию ответственность за ракетный инцидент в Польше

19:55 16 ноября Киев, Украина

Пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявил, что Соединенные штаты возлагают на россию всю ответственность за ракетный инцидент в Польше.

"Мы полностью доверяем расследованию польским правительством взрыва вблизи их границы с Украиной, и мы благодарим их за профессиональный и предусмотрительный подход к его проведению. Мы продолжим прозрачно оценивать и делиться любой новой информацией по мере ее поступления. Мы также продолжим поддерживать тесный контакт с украинцами по поводу любой информации, которая у них есть, чтобы дополнить картину. Какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что ответственным за этот трагический инцидент является россия, запустившая шквал ракет по гражданской инфраструктуре Украины. Украина имела и имеет полное право защищаться", - говорится в заявлении.

В Белом доме также заявили, что выражают солидарность с народом Украины и выражают соболезнования в связи с потерями, которые он понес в результате этих варварских авиаударов.

Напомним, президент Украины Зеленский уверен, что ракета , которая 15 ноября упала на территории Польши, – не украинская.

"Я даже не сомневаюсь в докладе вечернем мне лично от командующего Воздушными силами до Главкома Залужного, я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета, или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять, я с ними войну прошел", - сказал президент.