США ужесточат режим практического применения санкций

20:02 22 августа Киев, Украина

США ввели ряд мощных санкций против экономики россии, чтобы наказать ее за вторжение в Украину. Теперь, чтобы ликвидировать остающиеся возможности, которые позволяют путину получать доходы необходимые для продолжения войны, американские власти ужесточат режим практического применения санкций.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Цели второй фазы реализации санкций — сделать их эффективными, закрыть лазейки, убеждать другие страны поддержать меры против россии, преследовать и наказывать людей, помогающих россии избегать санкций.



Что это значит?

Новая деятельность предполагает:

меры против иностранных банков и криптовалютных платформ, помогающих россии сохранять доступ к международным валютам;

арест банковских счетов и корпоративных активов, попавших под санкции олигархов;

олигархов; наказание иностранных компаний, пойманных на экспорте в россию запрещенной продукции.

Также предусматривается работа с такими странами, как Китай и Индия, с целью убедить их сократить торговлю с россией, чтобы ограничить ее доходы от экспорта и импортные закупки.



Заместитель министра финансов США Уолли Эдейемо заявил в июле на Форуме по безопасности в Институте Аспена:



[Цель Вашингтона] — вдохновить украинцев защищать себя, подорвать способность россии вести эту войну и демонстрировать военную силу в будущем.



В Вашингтоне заявляют: там никогда не ждали, что экономические санкции против россии дадут быструю отдачу, но со временем негативный эффект будет накапливаться. Чтобы усилить его, США уже начали охоту за людьми и компаниями, помогающими россии обходить санкции. Их выслеживают финансовые разведчики из Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).



Кого преследуют?

В июне в черный список за нарушение американских санкций попали первые компании: пять китайских фирм, по заявлению Вашингтона, оказывали поддержку российским вооруженным силам и оборонным компаниям до и во время вторжения в Украину.

Также в июне была наказана гонконгская EMC Sud Ltd., которую бывший российский агент, по данным OFAC, использовал для закупки технологий для ФСБ.

В августе санкции были введены против АО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии», помогавшей обходить санкции ранее попавшему под них Российскому фонду прямых инвестиций.

Также в августе Министерство торговли США запретило американским компаниям предоставлять услуги 25 самолетам, принадлежащим «Аэрофлоту» и Роману Абрамовичу, в том числе заправлять их, обслуживать, производить ремонт, предоставлять запчасти.

Федеральные прокуроры хотят арестовать Boeing 787-8 и Gulfstream G650ER Абрамовича, а также Airbus и яхту стоимостью $300 млн, принадлежащие двум политикам из санкционного списка. Хотя США не вводили санкций против Абрамовича, арест его самолетов там считают оправданным из-за нарушения экспортных ограничений.

«У России (а до нее — у Советского Союза) долгая история незаконных закупок западных технологий для использования в своих вооружениях; в таких операциях зачастую участвовали сотрудники разведки и службы безопасности», — предупреждают эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Они проанализировали 27 видов вооружений, которые россия использует в Украине, включая ракеты «Искандер» и «Торнадо», танки Т-90, беспилотники «Орлан-10», рации и др., и нашли там не менее 450 компонентов микроэлектроники, произведенных в странах Запада и Восточной Азии (Японии, Корее, на Тайване). Также они проверили почти миллион сделок по импорту микроэлектроники и связанной с ней продукции в Россию в 2017–2022 гг. — выяснилось, что в некоторых случаях западные компоненты, в том числе запрещенные к продаже как могущие быть использованы в продукции военного назначения, были произведены в третьих странах или поставлены через них.