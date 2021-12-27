США увеличили финпомощь на украинскую оборону на $150 млн

17:44 16 Апрель Киев, Украина

Кроме выделенных в марте 125 млн долларов, Украина получит от США еще 150. Данное решение одобрил Конгресс США

Об этом на церемонии передачи командования в Центре боевой подготовки в Яворове заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает в пятницу, 16 апреля, посольство США.



По ее словам, в марте Минобороны США объявило новый пакет помощи Украине в области безопасности на 125 млн долларов, который включает финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь.

"В этом финансовом году Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине", - подчеркнула Квин.

Она также отметила, что Украина в 2021 году сделала значительный прогресс в осуществлении реформ. А Вооруженные силы стали более боеспособными и профессиональными.