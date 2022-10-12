США ускоряют отправку средств противовоздушной обороны NASAMS в Украину

07:36 12 октября Киев, Украина





Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге для печати в Белом доме, сообщает Reuters. Соединенные Штаты Америки ускоряют отправку современных средств противовоздушной обороны NASAMS в Украину после разрушительных ракетных обстрелов со стороны россии.Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге для печати в Белом доме, сообщает Reuters.



Соединенные Штаты одобрили отправку Украине восьми национальных усовершенствованных ракетных комплексов класса "земля-воздух" (NASAMS), причем ожидается, что два из них будут отправлены в ближайшее время, а еще шесть будут отправлены позже.

"Мы думаем, что мы на пути к тому, чтобы доставить туда эти первые два (комплекса, — ред.) в ближайшем будущем", — сказал Кирби. "Мы, безусловно, заинтересованы в ускорении доставки NASAMS в Украину, как только мы сможем".