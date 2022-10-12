США ускоряют отправку средств противовоздушной обороны NASAMS в Украину

Соединенные Штаты Америки ускоряют отправку современных средств противовоздушной обороны NASAMS в Украину после разрушительных ракетных обстрелов со стороны россии.
Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге для печати в Белом доме, сообщает Reuters.
Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге для печати в Белом доме, сообщает Reuters.
Соединенные Штаты одобрили отправку Украине восьми национальных усовершенствованных ракетных комплексов класса "земля-воздух" (NASAMS), причем ожидается, что два из них будут отправлены в ближайшее время, а еще шесть будут отправлены позже.
Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора поддержать противовоздушную оборону страны, поскольку 10 октября от массированных ударов россии в Украине пострадали мирные жители.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии