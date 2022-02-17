США усиливают борьбу с китайским влиянием в мире

21:29 28 Сентябрь Киев, Украина

Непростые отношения Америки и Китая могут перейти в новую фазу. Как указал в своем заявлении сегодня, 28 сентября, глава Госдепа Майк Помпео, правительство США открыто объявило Китай своим главным противником в мире.

"Величайшая внешняя угроза для США в среднесрочной и долгосрочной перспективе - это угроза со стороны режима в Китае, Коммунистической партии Китая, возглавляемой генеральным секретарем Си Цзиньпином", - сказал он.

По его словам, США пересмотрели политику, принятую в отношении Китая со времен президента Ричарда Никсона. Глава Госдепа отметил, что прежний подход США, согласно которому взаимодействие с Китаем сделает его внешнюю политику менее гегемонистской, а внутреннюю менее репрессивной, провалился.

"Сейчас мы начали строить глобальную коалицию, чтобы оттеснить Китай. Это займет годы", - заявил он.

По словам Помпео, США уже добились успехов в признании угрозы со стороны Китая в странах Африки, Южной Азии и Южной Америки.

Глава Госдепа также отметил зависимость Китая от энергетических ресурсов Ближнего Востока. В связи с этим Пекин расширяет свое влияние в акватории Индийского океана, что несет риски для стран Европы и Ближнего Востока, подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, США и Китай отметили прогресс в реализации первой фазы китайско-американской торговой сделки и заявили о готовности к следующим шагам.