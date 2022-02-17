США усиливают борьбу с китайским влиянием в мире

Непростые отношения Америки и Китая могут перейти в новую фазу. Как указал в своем заявлении сегодня, 28 сентября, глава Госдепа Майк Помпео, правительство США открыто объявило Китай своим главным противником в мире.
По его словам, США пересмотрели политику, принятую в отношении Китая со времен президента Ричарда Никсона. Глава Госдепа отметил, что прежний подход США, согласно которому взаимодействие с Китаем сделает его внешнюю политику менее гегемонистской, а внутреннюю менее репрессивной, провалился.
По словам Помпео, США уже добились успехов в признании угрозы со стороны Китая в странах Африки, Южной Азии и Южной Америки.
Глава Госдепа также отметил зависимость Китая от энергетических ресурсов Ближнего Востока. В связи с этим Пекин расширяет свое влияние в акватории Индийского океана, что несет риски для стран Европы и Ближнего Востока, подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, США и Китай отметили прогресс в реализации первой фазы китайско-американской торговой сделки и заявили о готовности к следующим шагам.
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