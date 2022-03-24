США составляют планы на случай, если Россия применит свое самое мощное оружие

Белый дом без лишнего шума собрал команду представителей национальной безопасности, чтобы набросать сценарии того, как Соединенные Штаты и их союзники должны отреагировать, если президент России Владимир Путин будет разочарован отсутствием прогресса в Украине или полон решимости предостеречь западные страны от вмешательства в войну — обрушивает свои запасы химического, биологического или ядерного оружия.
Об этом сообщает The New York Times.
По словам нескольких официальных лиц, участвующих в этом процессе, группа «Тигр», как ее еще называют, также изучает ответные меры, если Путин вторгнется на территорию НАТО, чтобы атаковать колонны, доставляющие оружие и помощь Украине. Встречаясь три раза в неделю на секретных заседаниях, команда также изучает ответы, стремится ли Россия распространить войну на соседние страны, включая Молдову и Грузию, и как подготовить европейские страны к притоку беженцев в масштабах, невиданных ранее.
Ожидается, что эти непредвиденные обстоятельства будут иметь центральное значение для внеочередной сессии здесь, в Брюсселе, в четверг, когда президент Байден встретится с лидерами 29 других стран НАТО, впервые — за закрытыми дверями.
Всего месяц назад такие сценарии казались скорее теоретическими. Но сегодня от Белого дома до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе пришло осознание того, что Россия может обратиться к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду подчеркнул безотлагательность подготовки, впервые заявив журналистам, что даже если русские применят оружие массового уничтожения только на территории Украины, это может иметь «ужасные последствия» для людей в странах НАТО. Похоже, он говорил об опасениях, что химические или радиоактивные облака могут пересечь границу. Один из рассматриваемых вопросов заключается в том, будет ли такой побочный ущерб рассматриваться как «нападение» на НАТО в соответствии с ее уставом, которое может потребовать совместных военных действий.
Нынешняя команда была создана в меморандуме, подписанном Джейком Салливаном, советником Байдена по национальной безопасности, 28 февраля, через четыре дня после начала вторжения, по словам официальных лиц, участвовавших в процессе, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительное планирование. Предыдущая версия в течение нескольких месяцев работала за кулисами, чтобы подготовить правительство США к вероятности российского вторжения в Украину.
Эта команда сыграла центральную роль в разработке сценариев введения жестких санкций, наращивания войск в странах НАТО и вооружения украинских вооруженных сил, которые воспользовались слабостями России и оказали огромное давление на ее правительство и экономику.
Ожидается, что эти непредвиденные обстоятельства будут иметь центральное значение для внеочередной сессии здесь, в Брюсселе, в четверг, когда президент Байден встретится с лидерами 29 других стран НАТО, впервые — за закрытыми дверями.
Всего месяц назад такие сценарии казались скорее теоретическими. Но сегодня от Белого дома до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе пришло осознание того, что Россия может обратиться к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду подчеркнул безотлагательность подготовки, впервые заявив журналистам, что даже если русские применят оружие массового уничтожения только на территории Украины, это может иметь «ужасные последствия» для людей в странах НАТО. Похоже, он говорил об опасениях, что химические или радиоактивные облака могут пересечь границу. Один из рассматриваемых вопросов заключается в том, будет ли такой побочный ущерб рассматриваться как «нападение» на НАТО в соответствии с ее уставом, которое может потребовать совместных военных действий.
Нынешняя команда была создана в меморандуме, подписанном Джейком Салливаном, советником Байдена по национальной безопасности, 28 февраля, через четыре дня после начала вторжения, по словам официальных лиц, участвовавших в процессе, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительное планирование. Предыдущая версия в течение нескольких месяцев работала за кулисами, чтобы подготовить правительство США к вероятности российского вторжения в Украину.
Эта команда сыграла центральную роль в разработке сценариев введения жестких санкций, наращивания войск в странах НАТО и вооружения украинских вооруженных сил, которые воспользовались слабостями России и оказали огромное давление на ее правительство и экономику.
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