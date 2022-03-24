США составляют планы на случай, если Россия применит свое самое мощное оружие

09:12 24 марта Киев, Украина

Белый дом без лишнего шума собрал команду представителей национальной безопасности, чтобы набросать сценарии того, как Соединенные Штаты и их союзники должны отреагировать, если президент России Владимир Путин будет разочарован отсутствием прогресса в Украине или полон решимости предостеречь западные страны от вмешательства в войну — обрушивает свои запасы химического, биологического или ядерного оружия.





Об этом сообщает The New York Times.