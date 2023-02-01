11:00 01 февраля Киев, Украина





Также пакет военной помощи на сумму $2,2 млрд, о котором могут объявить уже на этой неделе, будет включать в себя вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, компоненты для зенитно-ракетного комплекса HAWK, систем борьбы с беспилотниками, радаров противодействия артиллерии, оборудования связи, беспилотников PUMA, ЗРК Patriot и гусеничных платформ Bradley. Также США могут направить Украине противотанковое оружие Javelin.



Кроме того, американский производитель оружия General Atomics предлагает продать Украине два высококлассных ударно-разведывательных беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар. Однако за подготовку дронов и их доставку придётся заплатить $10 млн, а на обслуживание Reaper MQ-9 в год уходит около $8 млн.



Обычная цена одного такого дрона — около 32 млн долларов.



В случае заключения сделки корпорация поставит также наземную станцию управления беспилотниками. США собираются передать Украине дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии 150 километров. Речь идёт о ракетах GLSDB, которые можно запускать из установок HIMARS.Также пакет военной помощи на сумму $2,2 млрд, о котором могут объявить уже на этой неделе, будет включать в себя вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, компоненты для зенитно-ракетного комплекса HAWK, систем борьбы с беспилотниками, радаров противодействия артиллерии, оборудования связи, беспилотников PUMA, ЗРК Patriot и гусеничных платформ Bradley. Также США могут направить Украине противотанковое оружие Javelin.Кроме того, американский производитель оружия General Atomics предлагает продать Украине два высококлассных ударно-разведывательных беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар. Однако за подготовку дронов и их доставку придётся заплатить $10 млн, а на обслуживание Reaper MQ-9 в год уходит около $8 млн.Обычная цена одного такого дрона — около 32 млн долларов.В случае заключения сделки корпорация поставит также наземную станцию управления беспилотниками.

Беспилотники Reaper MQ-9 могут находиться в воздухе более 24 часов и способны нести широкий перечень вооружений, включая ракеты воздух-земля и авиационные бомбы.