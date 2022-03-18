США считают, что "закрытие" неба вызовет еще большую ярость России

13:07 15 марта Киев, Украина

Беспилотная зона приведет к значительной эскалации ситуации, потому что США и НАТО будут находиться в прямом столкновении с Россией. Это может расширить конфликт и будет подвергать Украину еще большей опасности.

Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Дипломат объяснила, почему США упорно не хочет закрывать небо над Украиной.



Кроме того, другие страны Центральной и Восточной Европы также будут в опасности. Желание США состоит в том, чтобы деэскалировать ситуацию и ограничить боевые действия в Украине», – подчеркнула она.



По словам Квина, позиция США состоит в том, чтобы вместо создания беспилотной зоны помочь Украине бороться с Россией другими возможными способами.



«И мы непрерывно оказываем помощь, чтобы это было возможно. В частности, противовоздушное и противотанковое вооружение является частью такой помощи, которую мы оказываем. И мы будем продолжать оказывать эту помощь в дальнейшем», – обещает она.



Квин также прокомментировала ситуацию вокруг передачи советских самолетов МиГ-29, с помощью которых Украина могла бы сама закрыть небо от российских обстрелов. Как известно, польское правительство хочет предоставить Украину через Германию, но против этого выступает администрация Байдена.



«Мы внимательно изучили эту ситуацию. Но мы опасаемся, что поставка таких самолетов не целесообразна в данный момент. И потому вместо этого мы предоставляем такую технологию, которая поможет Украине в борьбе с российскими самолетами», – пояснила временно поверенная.