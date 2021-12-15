07:55 19 Март Киев, Украина

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск россиянина Константина Килимника, за попытку повлиять на выборы в США.

По сообщению посольство США в Украине, Килимник действовал в сговоре с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем.

"Российский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США и Украины", - говорится в сообщении.

К этой публикации добавляется персональная информация о самом Килимнике. В частности отмечается, что у него российское гражданство.