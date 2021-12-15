США разыскивают агента влияния Москвы Константина Килимника

07:55 19 Март Киев, Украина

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск россиянина Константина Килимника, за попытку повлиять на выборы в США.
 
По сообщению посольство США в Украине, Килимник действовал в сговоре с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем.
"Российский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США и Украины", - говорится в сообщении.
К этой публикации добавляется персональная информация о самом Килимнике. В частности отмечается, что у него российское гражданство.
Соединенные Штаты Америки разыскивают Константина Килимника
Сообщается, что Килимника разыскивает ФБР за то, что тот в период с 23 февраля по апрель 2018 года в Вашингтоне и других местах препятствовал осуществлению правосудия и вступил в преступный сговор, целью которого было препятствование осуществления правосудия.