США разыскивают агента влияния Москвы Константина Килимника

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск россиянина Константина Килимника, за попытку повлиять на выборы в США.
По сообщению посольство США в Украине, Килимник действовал в сговоре с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем.
К этой публикации добавляется персональная информация о самом Килимнике. В частности отмечается, что у него российское гражданство.
Сообщается, что Килимника разыскивает ФБР за то, что тот в период с 23 февраля по апрель 2018 года в Вашингтоне и других местах препятствовал осуществлению правосудия и вступил в преступный сговор, целью которого было препятствование осуществления правосудия.
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