США разрабатывают план экспорта украинского зерна без участия россии

15:47 16 августа Киев, Украина





Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Поддержанный США план предусматривает увеличение мощностей Украины по экспорту четырех миллионов тонн зерна в месяц через Дунай до октября. Значительную часть зерна будут отправлять вниз по Дунаю и через Черное море в близлежащие порты Румынии, а затем двигаться дальше в другие пункты назначения. Хотя этот маршрут будет медленнее и дороже, он будет работать как альтернатива Черноморскому зерновому коридору.



Газета отмечает, что поиск альтернатив Черноморской зерновой инициативе показывает, как США, Украина и европейские страны готовятся к сценарию, по которому россия не присоединится к соглашению в срок, чтобы перенести летний и осенний сбор урожая в Украине. После того, как россия вышла по Черноморской зерновой инициативе, США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями по увеличению использования альтернативных путей экспорта украинского зерна.Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Поддержанный США план предусматривает увеличение мощностей Украины по экспорту четырех миллионов тонн зерна в месяц через Дунай до октября. Значительную часть зерна будут отправлять вниз по Дунаю и через Черное море в близлежащие порты Румынии, а затем двигаться дальше в другие пункты назначения. Хотя этот маршрут будет медленнее и дороже, он будет работать как альтернатива Черноморскому зерновому коридору.Газета отмечает, что поиск альтернатив Черноморской зерновой инициативе показывает, как США, Украина и европейские страны готовятся к сценарию, по которому россия не присоединится к соглашению в срок, чтобы перенести летний и осенний сбор урожая в Украине.

"Реальность такова, что россия решила атаковать мировые запасы продовольствия, и пока она не решит, что закончила свою атаку, будет трудно вернуть ее обратно к соглашению", - сказал американский чиновник.

WSJ отмечает, что зерновое соглашение считается критически важным для удержания мировых цен на продовольствие на низком уровне, поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. По данным Госдепа, цены на продовольствие выросли на 10% после выхода россии из соглашения в прошлом месяце. По данным ООН, вторжение рф в Украину является одним из кризисов, которые в последние годы привели к тому, что миллионы людей по всему миру оказались на грани голода.



Усилия увеличить экспортные возможности Украины через Дунай проходят параллельно с усилиями Турции и ООН, чтобы убедить россию вернуться к "зерновому соглашению", говорят чиновники. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, помогший достичь соглашения в прошлом году, находится под давлением, чтобы возобновить соглашение до того, как собранное украинское зерно начнет накапливаться в начале сентября, говорят дипломаты.



По словам американского чиновника, США рассматривают все потенциальные варианты, включая военные решения, чтобы защитить корабли, следующие к и из дунайских портов Украины, но отказался сообщить детали относительно этих вариантов или сказать, какие страны в них будут вовлечены.



Высокопоставленные чиновники США обсудили это с лидерами Украины, Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО, на встрече 12 августа сообщил Госдеп. Министр транспорта Румынии заявил журналистам, что его страна удвоит мощности по экспорту зерна до четырех миллионов тонн в месяц.



Планы США частично опираются на инициативу ЕС по созданию автомобильных, железнодорожных и морских маршрутов для максимально беспрепятственного ввоза и вывоза зерна и других грузов из Украины.



Американские официальные лица говорят, что обсуждают повышение эффективности дунайского маршрута.



Однако эти усилия "не заменят черноморские порты, в первую очередь Одессу, и потому это не решение, а промежуточная альтернатива", считает Эрин Элизабет Макки из Агентства США по международному развитию (USAID).