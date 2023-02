США расширили санкции против Ирана из-за поставок дронов россии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство торговли США Под санкции попали следующие иранские организации: Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation .Компании были добавлены в список тех, кто осуществляет деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политики США.Дополнения к списку организаций Минторговли были опубликованы в предварительной заявке в ежедневном журнале правительства и будут официально опубликованы в 1 февраля.Миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке заявила, что санкции не влияют на мощности Ирана по производству беспилотников, потому что все его беспилотники производятся внутри страны.