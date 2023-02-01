США расширили санкции против Ирана из-за поставок дронов россии

Соединенные Штаты наложили новые торговые ограничения на семь иранских компаний за производство беспилотников, которые россия использовала для нападения на Украину.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство торговли США.
Под санкции попали следующие иранские организации: Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation .
Компании были добавлены в список тех, кто осуществляет деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политики США.
Дополнения к списку организаций Минторговли были опубликованы в предварительной заявке в ежедневном журнале правительства и будут официально опубликованы в 1 февраля.
Миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке заявила, что санкции не влияют на мощности Ирана по производству беспилотников, потому что все его беспилотники производятся внутри страны.
Под санкции попали следующие иранские организации: Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation .
Компании были добавлены в список тех, кто осуществляет деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политики США.
Дополнения к списку организаций Минторговли были опубликованы в предварительной заявке в ежедневном журнале правительства и будут официально опубликованы в 1 февраля.
Миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке заявила, что санкции не влияют на мощности Ирана по производству беспилотников, потому что все его беспилотники производятся внутри страны.
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