США пытаются скорее передать системы противовоздушной обороны на Ближний Восток

13:07 25 октября Киев, Украина

США ускоряют перемещение приблизительно десятка систем противовоздушной и противоракетной обороны на Ближний Восток из-за усиливающейся напряженности вокруг сектора Газа.

Об этом сообщил The Wall Street Journal, ссылающимся на американских чиновников.
"В преддверии ожидаемого наземного вторжения Израиля в Сектор Газа США спешат разместить около десятка систем зенитной обороны по всему Ближнему Востоку, включая ракетные комплексы в Ираке, Сирии и Персидском заливе",- говорится в сообщении.
Пентагон направляет подвижные комплексы THAAD для перехвата средних дальности в Саудовскую Аравию, а также зенитные ракетные системы Patriot в Кувейт, Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.