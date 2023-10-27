США пытаются скорее передать системы противовоздушной обороны на Ближний Восток

США ускоряют перемещение приблизительно десятка систем противовоздушной и противоракетной обороны на Ближний Восток из-за усиливающейся напряженности вокруг сектора Газа.
Об этом сообщил The Wall Street Journal, ссылающимся на американских чиновников.
Об этом сообщил The Wall Street Journal, ссылающимся на американских чиновников.
Пентагон направляет подвижные комплексы THAAD для перехвата средних дальности в Саудовскую Аравию, а также зенитные ракетные системы Patriot в Кувейт, Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
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