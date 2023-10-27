США пытаются скорее передать системы противовоздушной обороны на Ближний Восток

13:07 25 октября Киев, Украина





Об этом сообщил The Wall Street Journal, ссылающимся на американских чиновников. США ускоряют перемещение приблизительно десятка систем противовоздушной и противоракетной обороны на Ближний Восток из-за усиливающейся напряженности вокруг сектора Газа.Об этом сообщил The Wall Street Journal, ссылающимся на американских чиновников.

"В преддверии ожидаемого наземного вторжения Израиля в Сектор Газа США спешат разместить около десятка систем зенитной обороны по всему Ближнему Востоку, включая ракетные комплексы в Ираке, Сирии и Персидском заливе",- говорится в сообщении.

Пентагон направляет подвижные комплексы THAAD для перехвата средних дальности в Саудовскую Аравию, а также зенитные ракетные системы Patriot в Кувейт, Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.