США признали массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

08:45 25 Апрель Киев, Украина

Хотя резолюцию о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом Сенат и Палата представителей конгресса США приняли еще в 2019 году, об официальном признании геноцида этнических армян в начале XX века США объявили только сейчас. Об этом говорится в заявлении президента страны Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению. Мы чтим память жертв Meds Yeghern (с армянского - "великое злодеяние", - ред.), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей", - отметил глава Белого дома.

В Турции уже отреагировали на данное заявление.

"Политический оппортунизм - величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это объяснение, единственной основой которого является популизм", - написал в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, накануне Джо Байден предупредил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что признает геноцид армян.