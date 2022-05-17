США придумали альтернативу нефтяному эмбарго

19:34 17 мая Киев, Украина

Министерство финансов США планирует предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть, а деньги от пошлин направить в фонд восстановления и реконструкции Украины.

Министерство финансов США во время финансовой встречи G7 планирует предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть, что может стать более быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго. Об этом сообщает Reuters.



Сообщается, что тарифный механизм, который будет предложен Соединенными Штатами, будет разработан для того, чтобы удержать российскую нефть на рынке, но ограничить объем доходов, которые могут поступать в Москву от экспорта.



Министры финансов и управляющие центральными банками из "Большой семерки" должны встретиться в Брюсселе в конце этой недели.



Чиновники считают, что деньги от пошлин можно направить в фонд восстановления и реконструкции Украины.



Представители Минфина США заявили: поскольку российская нефть продается со скидкой по сравнению с мировыми ценами, пошлину следует установить на уровне, который одновременно компенсирует часть этого разрыва и снижает прибыль России.



При этом пошлина должна быть достаточно низкой, чтобы давать России стимул продолжать экспорт.



Чиновники считают, что, оставив российскую нефть на рынке, они смогут избежать возможных дальнейших скачков цен на нефть из-за европейского эмбарго.



Сообщается, что министерство финансов США рассматривает механизмы ценообразования, включая пошлины, чтобы помочь защитить мировую экономику от дальнейшего ущерба от высоких цен на энергоносители.



Предложение было озвучено после идеи создания картеля покупателей нефти, чтобы помочь ограничить цены.



Официальные лица ЕС рассматривают поэтапное эмбарго на импорт российской нефти как следующий шаг ответа на войну Москвы против Украины, но озабоченность некоторых стран по поводу поставок создает препятствие для этого плана.