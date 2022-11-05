США предоставят все необходимое для освобождения Херсона

10:20 05 ноября Киев, Украина

США пообещали оказать Украине необходимую для освобождения Херсона помощь. Об этом заявил советник по безопасности США Джейк Салливан в общении с журналистами во время своего визита в Украину, пишет Европейская правда.

Джейк Салливан отметил, что операция по освобождению Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его приезда в Украину, а также обсуждается вне визита.

"У меня была возможность получить доклады военными руководителями Украины о планировании этих усилий (по освобождению Херсона), и конечно американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это. Не мое дело - оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача - убедиться, что мы предоставляем Украине то, в чем она нуждается, чтобы это произошло", - заявил он.

Салливан пообещал также дополнительную помощь, адаптированную к потребностям херсонской операции.

"Я сегодня снова переспросил, что нужно, и я уверен, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этой битвы", - заявил он.

Отметим, западные чиновники считают, что оккупанты подготовили почву для своего ухода из Херсона - крупнейшего украинского города, который удалось захватить войскам рф с начала полномасштабного вторжения в Украину.