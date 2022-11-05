США предоставят все необходимое для освобождения Херсона

США пообещали оказать Украине необходимую для освобождения Херсона помощь. Об этом заявил советник по безопасности США Джейк Салливан в общении с журналистами во время своего визита в Украину, пишет Европейская правда.
Джейк Салливан отметил, что операция по освобождению Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его приезда в Украину, а также обсуждается вне визита.
Салливан пообещал также дополнительную помощь, адаптированную к потребностям херсонской операции.
Отметим, западные чиновники считают, что оккупанты подготовили почву для своего ухода из Херсона - крупнейшего украинского города, который удалось захватить войскам рф с начала полномасштабного вторжения в Украину.
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