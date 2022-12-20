США предоставили Украине 2 млрд долларов
18:59 20 декабря Киев, Украина
В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства от Соединенных Штатов Америки в размере 2 млрд долларов.
Об этом сообщил Минфин во вторник, 20 декабря.
"В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов США
из Целевого фонда Всемирного банка в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", – говорится в сообщении.
Указано, что это уже второй транш от суммы гранта общим размером 4,5 млрд долларов. Средства будут направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
"С первых дней преступного вторжения рф в Украину Соединенные Штаты поддерживают нас по всем возможным направлениям, в том числе оказывая финансовую помощь для госбюджета в форме грантов. Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Всего после начала полномасштабного вторжения рф Украина
получила от США уже 12 млрд долларов в форме грантов. Таким образом, США являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.
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