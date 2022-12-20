США предоставили Украине 2 млрд долларов

18:59 20 декабря Киев, Украина

В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства от Соединенных Штатов Америки в размере 2 млрд долларов.



Об этом сообщил Минфин во вторник, 20 декабря.

"В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов США из Целевого фонда Всемирного банка в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", – говорится в сообщении.

Указано, что это уже второй транш от суммы гранта общим размером 4,5 млрд долларов. Средства будут направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

"С первых дней преступного вторжения рф в Украину Соединенные Штаты поддерживают нас по всем возможным направлениям, в том числе оказывая финансовую помощь для госбюджета в форме грантов. Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.