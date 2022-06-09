США предоставили Украине 1 миллиард долларов прямой поддержки
07:09 09 июня Киев, Украина
Один миллиард долларов предоставили США для укрепления экономики Украины, еще 7,5 миллиарда долларов будут предоставлены позже.
Об этом в Twitter сообщила посол США в Украине Бриджет Бринк.
"Как я сказала экономическому руководству Украины, поддержка Украины означает укрепление ее экономики. Прямая поддержка в размере $1 миллиарда уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед, и еще $7,5 миллиарда ожидается", - отметила она.
"Решительный народ Украины уже работает над восстановлением. Я видела эту решимость в их глазах и слышала ее в их голосах. Мы убедимся, чтобы наша помощь добралась до тех, кто в ней нуждается, и поддержит суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину", – добавила Бринк.
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