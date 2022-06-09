США предоставили Украине 1 миллиард долларов прямой поддержки

07:09 09 июня Киев, Украина

Один миллиард долларов предоставили США для укрепления экономики Украины, еще 7,5 миллиарда долларов будут предоставлены позже.

Об этом в Twitter сообщила посол США в Украине Бриджет Бринк.

"Как я сказала экономическому руководству Украины, поддержка Украины означает укрепление ее экономики. Прямая поддержка в размере $1 миллиарда уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед, и еще $7,5 миллиарда ожидается", - отметила она.