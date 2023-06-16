США предлагают включить в Совбез ООН еще 6 постоянных членов без права вето

Соединенные Штаты разрабатывают план по реорганизации работы Совбеза ООН. В частности, власти США предлагает включить в Совбез ООН шесть постоянных членов без права вето.
Об этом пишет The Washington Post.
По информации издания, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд консультируется с дипломатами из 193 стран-членов организации, чтобы получить отзывы о проекте расширения Совета безопасности перед ежегодной встречей мировых лидеров в Нью-Йорке осенью.
Издание пишет, что США ранее выступали за включение Германии, Индии и Японии в качестве постоянных членов Совбеза ООН. Эту идею поддерживали Франция и Великобритания, предлагавшие дать постоянное место в органе Бразилии и, как минимум, одной африканской стране.
В статье отмечается, что план реформы Совбеза ООН показывает желание президента США Джо Байдена признать растущее влияние развивающихся стран и уменьшить разочарование в отношении нынешних членов Совбеза и их неспособность остановить глобальные конфликты, в том числе войну в Украине.
Байден уже заявлял, что США выступают за увеличение количества как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. По мнению президента Соединенных Штатов, организация должна стать "инклюзивнее - таким образом, чтобы она отвечала потребностям современного мира".
Об этом пишет The Washington Post.
По информации издания, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд консультируется с дипломатами из 193 стран-членов организации, чтобы получить отзывы о проекте расширения Совета безопасности перед ежегодной встречей мировых лидеров в Нью-Йорке осенью.
Издание пишет, что США ранее выступали за включение Германии, Индии и Японии в качестве постоянных членов Совбеза ООН. Эту идею поддерживали Франция и Великобритания, предлагавшие дать постоянное место в органе Бразилии и, как минимум, одной африканской стране.
В статье отмечается, что план реформы Совбеза ООН показывает желание президента США Джо Байдена признать растущее влияние развивающихся стран и уменьшить разочарование в отношении нынешних членов Совбеза и их неспособность остановить глобальные конфликты, в том числе войну в Украине.
Байден уже заявлял, что США выступают за увеличение количества как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. По мнению президента Соединенных Штатов, организация должна стать "инклюзивнее - таким образом, чтобы она отвечала потребностям современного мира".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии