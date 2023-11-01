США предлагают совместный пакет помощи на $106 млрд для Украины и Израиля

Руководитель Государственного департамента США, Энтони Блинкен, и министр обороны, Ллойд Остин, выступили перед Сенатом, где призвали обеспечить выделение пакета в размере 106 миллиардов долларов, большая часть которого предназначена для поддержки Украины и Израиля.
Энтони Блинкен выразил мнение, что США должны одновременно обеспечить поддержку обеим странам в рамках одного пакета помощи. Он подчеркнул четкую связь между конфликтами в Украине и на Ближнем Востоке. С учетом того, что россия в силу международных санкций ограничена в традиционных каналах для военных поставок, она все чаще обращается за помощью к Ирану. Это создает двустороннюю угрозу, так как москва предоставляет Тегерану более современные военные технологии, которые могут представлять опасность для Израиля.
Блинкен подчеркнул важность противодействия конкурентам США, таким как Китай, и укрепления сдерживания в других регионах. Также он подчеркнул, что многие на мировой арене ставят на то, что Соединенные Штаты могут потерять свою общую позицию или отвлечься на внутренние проблемы.
Ллойд Остин также поддержал выделение пакета в размере 106 миллиардов долларов и отметил, что как Израиль, так и Украина борются с жестокими врагами, стремящимися уничтожить демократические ценности.
Энтони Блинкен выразил мнение, что США должны одновременно обеспечить поддержку обеим странам в рамках одного пакета помощи. Он подчеркнул четкую связь между конфликтами в Украине и на Ближнем Востоке. С учетом того, что россия в силу международных санкций ограничена в традиционных каналах для военных поставок, она все чаще обращается за помощью к Ирану. Это создает двустороннюю угрозу, так как москва предоставляет Тегерану более современные военные технологии, которые могут представлять опасность для Израиля.
Блинкен подчеркнул важность противодействия конкурентам США, таким как Китай, и укрепления сдерживания в других регионах. Также он подчеркнул, что многие на мировой арене ставят на то, что Соединенные Штаты могут потерять свою общую позицию или отвлечься на внутренние проблемы.
Ллойд Остин также поддержал выделение пакета в размере 106 миллиардов долларов и отметил, что как Израиль, так и Украина борются с жестокими врагами, стремящимися уничтожить демократические ценности.
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