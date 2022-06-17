США помогут Украине с отопительным сезоном 22/23 – министр энергетики

15:56 17 июня Киев, Украина





Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.



Стороны обсудили укрепление сотрудничества Украины с американской компанией Westinghouse, в том числе увеличение поставок ядерного топлива, что позволит полностью отказаться от российских ядерных сборок на украинских АЭС, а также построение новых блоков по американской технологии.



Галущенко проинформировал о сокрушительном ущербе, который несет украинский энергосектор в результате действий оккупантов.



В то же время, украинская энергосистема имеет достаточный резерв не только для обеспечения внутреннего спроса на электроэнергию, а также и для экспорта в страны Европы.



Бринк, в свою очередь, отметила поддержку со стороны США в подготовке Украины к следующему отопительному сезону.



Стороны также обсудили газовый шантаж со стороны России в контексте недавнего снижения поставок газа в ЕС и угроз остановки транзита. Министерство энергетики Украины и предствители посольства США обсудили план прохождения следующего отопительного сезона в стране.Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.Стороны обсудили укрепление сотрудничества Украины с американской компанией Westinghouse, в том числе увеличение поставок ядерного топлива, что позволит полностью отказаться от российских ядерных сборок на украинских АЭС, а также построение новых блоков по американской технологии.Галущенко проинформировал о сокрушительном ущербе, который несет украинский энергосектор в результате действий оккупантов.В то же время, украинская энергосистема имеет достаточный резерв не только для обеспечения внутреннего спроса на электроэнергию, а также и для экспорта в страны Европы.Бринк, в свою очередь, отметила поддержку со стороны США в подготовке Украины к следующему отопительному сезону.Стороны также обсудили газовый шантаж со стороны России в контексте недавнего снижения поставок газа в ЕС и угроз остановки транзита.

"Россия влияет на уровень снабжения и использует этот инструмент как оружие для влияния на цены", – отметил Галущенко.



Также стороны уделили внимание шагам, предпринимаемым Минэнерго и правительством для деолигархизации энергетического сектора, вопросам корпоративного управления компаний энергетического сектора, а также обсудили план прохождения следующего отопительного сезона.