США подтвердили использование Россией гиперзвуковых ракет

07:39 20 марта Киев, Украина

В США официально подтвердили, что в ходе боевых действий на территории Украины Россия применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Сообщается, что это первый зафиксированный случай использования таких ракет в ходе боевых действий, пишет CNN.



Известно, что новая ракета способна развивать скорость до 6000 км в час, что в пять раз выше скорости звука. Ее особенности - это низкая траектория полета и маневренность. Все эти факторы усложняют обнаружение гиперзвуковых ракет спутниками и специальными радарами.



Министерство обороны Российской Федерации в субботу, 19 марта, заявило о применении ракет "Кинжал".



Министерство обороны США смогло отследить запуски ракет в режиме реального времени. Применили вооружение для обстрела военного склада в селе Делятин Ивано-Франковской области.