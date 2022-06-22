США поддержат Литву из-за угроз россии

09:59 22 июня Киев, Украина

21 июня Штаты заявили что поддеживают Литву после того, как россия стала ей угрожать из-за транзитных ограничений.

 
Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
 
"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО и мы поддерживаем Литву", – цитирует заявление Неда Прайса журналистам агентство AFP.
 
"В частности, наша приверженность пятой статье НАТО - речь о том, что нападение на одного будет означать нападение на всех - это обязательство со стороны Соединенных Штатов незыблемо", - сказал он.
 
Прайс отметил, что Соединенные Штаты приветствуют "беспрецедентные экономические меры", предпринятые Литвой и другими странами против россии в связи с ее вторжением в Украину.

Отвечая на вопрос о заявлениях россии, Прайс сказал, что мы не собираемся спекулировать на российском бряцании оружием или российском восхвалении и "даже не хотим давать им дополнительное эфирное время".

/>Литва объявила об ограничении железнодорожного транзита товаров, подпадающих под санкции ЕС, в Калининградскую область - изолированный российский анклав между Литвой и Польшей.

Россия предупредила, что обязательно ответит на "вражеские действия".