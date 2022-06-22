США поддержат Литву из-за угроз россии

21 июня Штаты заявили что поддеживают Литву после того, как россия стала ей угрожать из-за транзитных ограничений.
Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс отметил, что Соединенные Штаты приветствуют "беспрецедентные экономические меры", предпринятые Литвой и другими странами против россии в связи с ее вторжением в Украину.
Отвечая на вопрос о заявлениях россии, Прайс сказал, что мы не собираемся спекулировать на российском бряцании оружием или российском восхвалении и "даже не хотим давать им дополнительное эфирное время".
/>Литва объявила об ограничении железнодорожного транзита товаров, подпадающих под санкции ЕС, в Калининградскую область - изолированный российский анклав между Литвой и Польшей.
Россия предупредила, что обязательно ответит на "вражеские действия".
Отвечая на вопрос о заявлениях россии, Прайс сказал, что мы не собираемся спекулировать на российском бряцании оружием или российском восхвалении и "даже не хотим давать им дополнительное эфирное время".
/>Литва объявила об ограничении железнодорожного транзита товаров, подпадающих под санкции ЕС, в Калининградскую область - изолированный российский анклав между Литвой и Польшей.
Россия предупредила, что обязательно ответит на "вражеские действия".
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