США планируют объявить новый пакет военной помощи для Украины — СМИ

06:57 21 сентября Киев, Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня 21 сентября, в день встречи с президентом Владимиром Зеленским, планирует объявить новый пакет военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.



Отмечается, что пакет, вероятно, будет включать второй транш кассетных боеприпасов калибра 155 мм системы ПВО малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger, противотанковые системы TOW, AT4 и Javelin и ракеты для HIMARS.



В то же время чиновник отметил, что пакет все еще дорабатывается, и его содержимое может измениться.