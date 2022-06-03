США планируют повысить налоги для компаний, работающих с рф и беларусью

14:15 03 июня Киев, Украина

Новый законопроект Конгресса и Сената США: повышение налогов для компаний, работающих с россией и беларусью.

Об этом сообщил нардеп за первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.



Он отметил, что авторами законопроекта под названием The Support Ukraine Through Our Tax Code Act (Закон о поддержке Украины через Налоговый Кодекс) стали конгрессмены Джаред Голден, Дон Бэкон, Салуд Карбахаль, Джим Берд и Адам Кинзингер. Они входят в кокус "За страну", созданный конгрессменами-ветеранами. Как говорит Железняк, они "уже не раз выступали за большую поддержку Украины и предоставление ей больше вооружения".



Законопроект предусматривает, что деятельность компаний в россии и беларуси будет приравнена к деятельности компании в Северной Корее, Иране, Сирии и Кубе, что будет автоматически означать значительное увеличение налогов для этих компаний.

"Война россии не может и не должна финансироваться налогами, уплачиваемыми американскими компаниями. Это политика здравого смысла: если компания решает вести бизнес в россии – и соответственно уплачивать налоги, финансируя ее военную машину – американский народ не должен платить счета таких компаний", – говорится в совместном заявлении конгрессменов.

Аналогичный законопроект внесен и в Сенате Главой финансового комитета Сената США Роном Вайденом и членом финансового комитета Робом Портманом.