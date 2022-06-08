США передаст Украине противокорабельные системы и ракеты

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, цитирует Голос Америки

"Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее прибрежную оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны.Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы каждый день постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей", - говорит чиновник.