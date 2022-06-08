США передаст Украине противокорабельные системы и ракеты
07:07 08 июня Киев, Украина
Союзники Украины вместе с США работают над планом по предоставлению противокорабельных систем и ракет.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, цитирует Голос Америки
"Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее прибрежную оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны.Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы каждый день постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей", - говорит чиновник.
Чиновник добавил, что США – крупнейший поставщик помощи Украине оборонного назначения, и "в дальнейшем будет мировым лидером в предоставлении крупнейшей в истории помощи Украине в сфере безопасности".
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