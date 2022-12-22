США передадут Украине "умные бомбы" - комплекты JDAM

06:51 22 декабря Киев, Украина

США планируют вооружить украинских защитников умными бомбами, известными как Joint Direct Attack Munitions (Общим боеприпасом прямой атаки) или JDAM. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники. Телеканал таким образом подтвердил более раннюю информацию газеты Washington Post о передаче такого типа оружия для ВСУ.

Ожидается, что бомбы будут включены в новый пакет военной помощи Украине. Что такое умные бомбы и как они помогут Украине?

США намерены отправить Украине не готовые боеприпасы, а комплекты которые превратят существующие неуправляемые боеприпасы или "тупые" бомбы в высокоточные "умные".

Комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены болтами к различным видам оружия, создавая то, что Пентагон называет совместным боеприпасом прямой атаки или JDAM.

Установки также могут быть связаны с бомбами разного веса и размера, от 200 до 900 килограмм. Затем боеприпасы используют комбинацию GPS и инерциальной системы наведения для точного поражения цели. Дополнительная система также может дать бомбе лазерное наведение для поражения движущейся цели.

Отметим, что американские военные обычно применяли бомбы к бомбардировщикам и истребителям. Источники в Белом Доме не уточнили, будут ли украинские войска использовать комплекты на авиационном или наземном оружии, но по информации СМИ, умные бомбы нужны Украине для того, чтобы атаковать неподвижные российские оборонительные рубежи или другие крупные объекты и поэтому их нужно сбрасывать именно с истребителей.

Таким образом украинским военным необходимо будет еще найти способ переделать старые самолеты для нацеливания и запуска JDAM. Эксперты убеждены, что украинским военным это будет под силу, поскольку у них уже есть такой опыт. В частности, ВВС Украины адаптировали истребители МиГ-29 для стрельбы противорадиолокационными ракетами HARM. Теперь придется сделать то же самое для JDAM.

Поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине отразить вторгшиеся российские силы, предоставив новый способ нацеливания на подразделения и штабы рф, сообщает The Washington Post.

По словам одного чиновника издания, JDAM не несут серьезного риска эскалации из-за их относительно небольшой дальности действия. Комплекты не позволят Украине нанести удар вглубь территории россии. Точно такие же снаряды Excalibur, выпущенные из украинской артиллерии, имеют примерно такую же дальность, в то время как управляемые реактивные системы залпового огня, запускаемые из высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), имеют значительно большую дальность, чем JDAM.

Отметим, что США широко использовали JDAM в Ираке и Афганистане. Бомбы также были экспортированы более чем в два десятка других стран. На сегодняшний день их произведено более 400 тысяч штук.