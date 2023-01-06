США передадут Украине ракеты Sea Sparrow - Politico

10:52 06 января Киев, Украина





Об этом сообщает Соединенные Штаты готовятся объявить 6 января об очередном пакете военной помощи для Украины, в который войдут зенитные ракеты Sea Sparrow.Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

"В пакет впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой, которые можно запускать с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет. По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, украинским военным удалось приспособить свои пусковые установки "Бук" советских времен для использования Sea Sparrow", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, до сих пор Тайвань был единственной страной, которая использовала ракеты Sea Sparrow в варианте наземного базирования, в то время как военно-морские силы США и многие их союзники используют корабельную версию.



По данным Politico, в целом пакет предусматривает предоставление Украине помощи на 2,25 миллиарда долларов, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Кроме того, Украина должна получить боевые машины Bradley.

"Еще 682 миллиона долларов военного финансирования пойдут странам Восточной Европы, чтобы позволить им покупать американское вооружение и военную технику", - говорится в сообщении.

По данным источников, Украина также получит 225 миллионов долларов военного финансирования.