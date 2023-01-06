США передадут Украине ракеты Sea Sparrow - Politico

Соединенные Штаты готовятся объявить 6 января об очередном пакете военной помощи для Украины, в который войдут зенитные ракеты Sea Sparrow.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, до сих пор Тайвань был единственной страной, которая использовала ракеты Sea Sparrow в варианте наземного базирования, в то время как военно-морские силы США и многие их союзники используют корабельную версию.
По данным Politico, в целом пакет предусматривает предоставление Украине помощи на 2,25 миллиарда долларов, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Кроме того, Украина должна получить боевые машины Bradley.
По данным источников, Украина также получит 225 миллионов долларов военного финансирования.
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