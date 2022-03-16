США передадут Украине еще несколько патрульных катеров Island
12:15 22 октября Киев, Украина
Соединенные штаты Америки готовят к переброске в Украину еще одну партию патрульных катер
ов класса “Island”.
Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко во время круглого стола, организованного Украинским конгрессовым комитетом Америки.
“В октябре прошлого года в Одессу прибыли первые два патрульных катера класса „Island“, еще несколько готовятся к переброске в ближайшее время. На самом деле, на прошлой неделе у меня была возможность лично осмотреть их в Балтиморе”, — сказал посол.
Он напомнил, что Украина
не только получает помощь от США, но также покупает американское оборонное оборудование.
“В декабре прошлого года мы заключили сделку на закупку противотанковых ракет „Javelin“, первую подобную сделку между Украиной и США в рамках программы продаж вооружений за рубежом. Мы надеемся, что в ближайшее время в США будет закуплено больше высокотехнологичного оборудования”, — добавил дипломат.
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