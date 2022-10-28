США отреагируют в случае ударов рф по коммерческим спутникам - Кирби

Соединенные Штаты отреагируют в случае, если россия нанесет удары по американской инфраструктуре, в том числе по коммерческим спутникам.
Об этом заявил официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби после того, как в Министерстве иностранных дел россии пригрозили сбивать иностранные коммерческие спутники за помощь Украине.
Он не уточнил, каким будет ответ США. Однако, по словам Кирби, общедоступная информация свидетельствует о том, что россияне пытаются овладеть противоспутниковыми технологиями.
Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД рф Константин Воронцов заявил, что россия будет считать «законными целями» западные коммерческие спутники, если их используют на войне для помощи Украине.
Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД рф Константин Воронцов заявил, что россия будет считать «законными целями» западные коммерческие спутники, если их используют на войне для помощи Украине.
В начале октября минобороны рф рассказало о проведении неких «экспериментов» с иностранными спутниками, для чего привлекались специалисты Главного центра разведки космической обстановки. После этого украинские военные, которые проводят контрнаступление на юге и востоке страны, стали жаловаться на сбои в работе терминалов Starlink, принадлежащих частной американской компании SpaceX Илона Маска. Наиболее острой была проблема вокруг Херсонской и Запорожской областей, но связь пропадала и вдоль линии фронта в восточном Харькове, Донецке и Луганске.
Сам Маск говорил, что россия активно пытается «убить» Starlink, из-за чего его компании приходится тратить «огромные ресурсы» на ее защиту, однако даже несмотря на это, риск ее полного уничтожения сохраняется. Также Маск утверждал, что «Starlink — единственная система связи, все еще работающая на фронте, все остальные — мертвы».
Сам Маск говорил, что россия активно пытается «убить» Starlink, из-за чего его компании приходится тратить «огромные ресурсы» на ее защиту, однако даже несмотря на это, риск ее полного уничтожения сохраняется. Также Маск утверждал, что «Starlink — единственная система связи, все еще работающая на фронте, все остальные — мертвы».
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