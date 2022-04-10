США отреагировали на открытие консульства Никарагуа в Крыму

Посольство США в Украине сообщило, что Соединенные Штаты Америки считают размещение "консульства" Никарагуа в оккупированном Крыму - попыткой РФ прикрыть свое нарушение международного права.
Напомним, МИД Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом госпожи посла Никарагуа в РФ Альбы Асусена Торрес в АР Крым, Украина, для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента.
Также украинское правительство приняло решение о введении санкций против Никарагуа из-за назначения "консула" в Крыму.
Также украинское правительство приняло решение о введении санкций против Никарагуа из-за назначения "консула" в Крыму.
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