США отправляют в Украину секретно приобретенные советские системы ПВО

21:32 21 марта Киев, Украина

США отправляют часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно приобрели несколько десятилетий назад, для поддержки украинских вооруженных сил, стремящихся отразить российские воздушные и ракетные атаки.

Об этом заявили официальные лица США, передает The Wall Street Journal.

Системам, которые, по словам одного американского чиновника, включают в себя SA-8, уже несколько десятилетий, они были получены США, для изучения технологий, используемых российскими военными и которые Москва экспортирует по всему миру.



Оружие знакомо украинским военным, которые унаследовали этот тип техники после распада Советского Союза.

Пентагон отказался комментировать решение США задействовать свой малоизвестный арсенал советского оружия.