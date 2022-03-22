США отправляют в Украину секретно приобретенные советские системы ПВО

США отправляют часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно приобрели несколько десятилетий назад, для поддержки украинских вооруженных сил, стремящихся отразить российские воздушные и ракетные атаки.
Об этом заявили официальные лица США, передает The Wall Street Journal.
Системам, которые, по словам одного американского чиновника, включают в себя SA-8, уже несколько десятилетий, они были получены США, для изучения технологий, используемых российскими военными и которые Москва экспортирует по всему миру.
Оружие знакомо украинским военным, которые унаследовали этот тип техники после распада Советского Союза.
Оружие знакомо украинским военным, которые унаследовали этот тип техники после распада Советского Союза.
Пентагон отказался комментировать решение США задействовать свой малоизвестный арсенал советского оружия.
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