США отправили в Украину противотанковые и противовоздушные системы

США уже отправили Украине новую партию вооружения – Пентагон
Об этом в ночь на 31 марта заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби.
«Поставки поступают в этот регион ежедневно, в том числе за последние 24 часа. Мы уже отправили первые полдесятка грузовых самолетов из примерно 30 в пределах $800 миллионов, которые принял президент».
Кирби подчеркнул, что отправки включают вооружение, в котором украинские силы нуждаются больше всего, в том числе противотанковые и противовоздушные системы.
В этой связи он в очередной раз обратил внимание на эффективное использование ВСУ этих образцов вооружений.
Об этом в ночь на 31 марта заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби.
«Поставки поступают в этот регион ежедневно, в том числе за последние 24 часа. Мы уже отправили первые полдесятка грузовых самолетов из примерно 30 в пределах $800 миллионов, которые принял президент».
Кирби подчеркнул, что отправки включают вооружение, в котором украинские силы нуждаются больше всего, в том числе противотанковые и противовоздушные системы.
В этой связи он в очередной раз обратил внимание на эффективное использование ВСУ этих образцов вооружений.
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