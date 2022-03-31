США отправили в Украину противотанковые и противовоздушные системы

07:19 31 марта Киев, Украина

США уже отправили Украине новую партию вооружения – Пентагон



Об этом в ночь на 31 марта заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби.



«Поставки поступают в этот регион ежедневно, в том числе за последние 24 часа. Мы уже отправили первые полдесятка грузовых самолетов из примерно 30 в пределах $800 миллионов, которые принял президент».



Кирби подчеркнул, что отправки включают вооружение, в котором украинские силы нуждаются больше всего, в том числе противотанковые и противовоздушные системы.



В этой связи он в очередной раз обратил внимание на эффективное использование ВСУ этих образцов вооружений.