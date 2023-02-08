США отправили Украине газотурбинную станцию General Electric
10:42 08 февраля Киев, Украина
В Украину доставили газотурбинную станцию General Electric мощностью 25 МВт от США
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Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, стороны обсудили вопросы быстрого восстановления и финансовой поддержки Украины.
"Поблагодарил за это партнеров во время встречи с первой заместительницей администратора USAID Изобель Колмен. Рассчитываем на получение дополнительных таких установок, чтобы обеспечить стабильность работы критической инфраструктуры", - отметил он.
Премьер призвал присоединиться к программам поддержки украинских предпринимателей.
"Как сообщили представители USAID, поддержка малого и среднего бизнеса - перспективное направление, и они рассмотрят возможность его финансирования в размере до 100 млн долл.", - заявил глава правительства.
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