США оставляют своих дипломатов в Киеве, несмотря на угрозу российских ударов

08:54 24 августа Киев, Украина

США оставляют своих дипломатов в Киеве.

 
Об этом CNN рассказал высокопоставленный представитель администрации.

По его словам, в ближайшие дни дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, однако пока они не собираются покидать Киев.

Посольство Соединенных Штатов Америки призвало своих граждан покинуть Украину из-за угрозы обстрелов гражданской инфраструктуры российской федерацией в ближайшие дни.
 
"Госдеп располагает информацией о том, что россия наращивает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Российские удары в Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - говорилось в официальном сообщении посольства.