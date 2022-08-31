США оставляют своих дипломатов в Киеве, несмотря на угрозу российских ударов

США оставляют своих дипломатов в Киеве.
Об этом CNN рассказал высокопоставленный представитель администрации.
По его словам, в ближайшие дни дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, однако пока они не собираются покидать Киев.
Посольство Соединенных Штатов Америки призвало своих граждан покинуть Украину из-за угрозы обстрелов гражданской инфраструктуры российской федерацией в ближайшие дни.
По его словам, в ближайшие дни дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, однако пока они не собираются покидать Киев.
Посольство Соединенных Штатов Америки призвало своих граждан покинуть Украину из-за угрозы обстрелов гражданской инфраструктуры российской федерацией в ближайшие дни.
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