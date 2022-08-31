США оставляют своих дипломатов в Киеве, несмотря на угрозу российских ударов

08:54 24 августа Киев, Украина

США оставляют своих дипломатов в Киеве.

Об этом CNN рассказал высокопоставленный представитель администрации.



По его словам, в ближайшие дни дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, однако пока они не собираются покидать Киев.



Посольство Соединенных Штатов Америки призвало своих граждан покинуть Украину из-за угрозы обстрелов гражданской инфраструктуры российской федерацией в ближайшие дни.