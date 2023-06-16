США официально предоставляют Украине военную помощь на $375 млн

США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи в размере 375 миллионов долларов Украине.
Сообщение об этом появилось на сайте Пентагона 21 мая.
Этот пакет был создан, чтобы отвечать критическим потребностям Украины в сфере безопасности и обороны.
Объявление о новом пакете было сделано после встречи между президентом Джо Байденом и президентом Владимиром Зеленским в Японии. Предоставление помощи на сумму до 375 миллионов долларов осуществляется с использованием "особых президентских полномочий".
В состав этого пакета входят различные виды вооружения и оборудования, включая дополнительные боеприпасы для высокомобильных ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибром 155 мм и 105 мм, ракеты TOW с оптическим отслеживанием, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением, боеприпасы для разрушения, бронированные мостовые системы, бронированные санитарные машины, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования, техника логистического обеспечения, тепловизионные системы, запасные части и другое полевое оборудование.
Стоит отметить, что решение о передаче Украине истребителей F-16 до сих пор находится в процессе принятия президентом Байденом.
Сообщение об этом появилось на сайте Пентагона 21 мая.
Этот пакет был создан, чтобы отвечать критическим потребностям Украины в сфере безопасности и обороны.
Объявление о новом пакете было сделано после встречи между президентом Джо Байденом и президентом Владимиром Зеленским в Японии. Предоставление помощи на сумму до 375 миллионов долларов осуществляется с использованием "особых президентских полномочий".
В состав этого пакета входят различные виды вооружения и оборудования, включая дополнительные боеприпасы для высокомобильных ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибром 155 мм и 105 мм, ракеты TOW с оптическим отслеживанием, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением, боеприпасы для разрушения, бронированные мостовые системы, бронированные санитарные машины, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования, техника логистического обеспечения, тепловизионные системы, запасные части и другое полевое оборудование.
Стоит отметить, что решение о передаче Украине истребителей F-16 до сих пор находится в процессе принятия президентом Байденом.
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