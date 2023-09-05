США одобрили передачу истребителей F-16 Украине

Согласно официальному заявлению, Соединенные Штаты Америки одобрили передачу американских истребителей F-16 в Украину. Эти истребители будут предоставлены из Дании и Нидерландов после завершения подготовки украинских пилотов.
По данным издания Reuters, которое ссылается на источник в американском правительстве (имя чиновника не раскрывается), официальное решение было принято после дипломатических усилий. Администрация США обеспечила Данию и Нидерланды гарантией быстрого рассмотрения всех необходимых запросов, связанных с передачей истребителей F-16 Украине.
Датская и голландская стороны, возглавляющие авиационную коалицию, представили США запрос о предоставлении соответствующих обязательств перед передачей истребителей. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку этой инициативы в письмах своим коллегам из Дании и Нидерландов.
По данным издания Reuters, которое ссылается на источник в американском правительстве (имя чиновника не раскрывается), официальное решение было принято после дипломатических усилий. Администрация США обеспечила Данию и Нидерланды гарантией быстрого рассмотрения всех необходимых запросов, связанных с передачей истребителей F-16 Украине.
Датская и голландская стороны, возглавляющие авиационную коалицию, представили США запрос о предоставлении соответствующих обязательств перед передачей истребителей. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку этой инициативы в письмах своим коллегам из Дании и Нидерландов.
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