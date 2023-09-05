США одобрили передачу истребителей F-16 Украине

"Мы полностью поддерживаем передачу истребителей F-16 Украине и готовы предоставить всю необходимую помощь в обучении украинских пилотов. Наше решение означает, что Украина сможет на полную катушку использовать потенциал новых истребителей после завершения обучения первой группы пилотов", - говорится в письме государственного секретаря.