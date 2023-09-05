США одобрили передачу истребителей F-16 Украине

09:17 18 августа Киев, Украина

Согласно официальному заявлению, Соединенные Штаты Америки одобрили передачу американских истребителей F-16 в Украину. Эти истребители будут предоставлены из Дании и Нидерландов после завершения подготовки украинских пилотов.

По данным издания Reuters, которое ссылается на источник в американском правительстве (имя чиновника не раскрывается), официальное решение было принято после дипломатических усилий. Администрация США обеспечила Данию и Нидерланды гарантией быстрого рассмотрения всех необходимых запросов, связанных с передачей истребителей F-16 Украине.

Датская и голландская стороны, возглавляющие авиационную коалицию, представили США запрос о предоставлении соответствующих обязательств перед передачей истребителей. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку этой инициативы в письмах своим коллегам из Дании и Нидерландов.
 
"Мы полностью поддерживаем передачу истребителей F-16 Украине и готовы предоставить всю необходимую помощь в обучении украинских пилотов. Наше решение означает, что Украина сможет на полную катушку использовать потенциал новых истребителей после завершения обучения первой группы пилотов", - говорится в письме государственного секретаря.