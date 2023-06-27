07:59 27 июня Киев, Украина

Соединенные Штаты подготовили для Украины очередной пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов, в который войдут бронемашины Bradley и Stryker, а также боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Соединенные Штаты планируют уже сегодня ( 27 июня — ред. ) объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 500 миллионов долларов, поддерживая решимость США помочь Украине против россии, пока москва борется с мятежом некоторых своих солдат", — говорится в сообщении.

По словам двух официальных должностных лиц США, пакет будет включать наземную технику, в которой нуждается Украина на фоне продления контрнаступления. Как рассказал один из чиновников, ожидается, что в список войдут 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.



В рамках пакета помощи Украина также должна получить боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые средства, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger, сообщили официальные лица на условиях анонимности. По их словам, пакет до сих пор дорабатывается и его состав может измениться.



Пакет помощи будет передан из запасов США по решению президента без одобрения Конгресса. Он станет 41-м пакетом, одобренным Соединенными Штатами для Украины после российского вторжения в феврале 2022 года на общую сумму более 40 миллиардов долларов.