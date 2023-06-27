Соединенные Штаты подготовили для Украины очередной пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов, в который войдут бронемашины Bradley и Stryker, а также боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По словам двух официальных должностных лиц США, пакет будет включать наземную технику, в которой нуждается Украина на фоне продления контрнаступления. Как рассказал один из чиновников, ожидается, что в список войдут 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.
В рамках пакета помощи Украина также должна получить боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые средства, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger, сообщили официальные лица на условиях анонимности. По их словам, пакет до сих пор дорабатывается и его состав может измениться.
Пакет помощи будет передан из запасов США по решению президента без одобрения Конгресса. Он станет 41-м пакетом, одобренным Соединенными Штатами для Украины после российского вторжения в феврале 2022 года на общую сумму более 40 миллиардов долларов.
В рамках пакета помощи Украина также должна получить боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые средства, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger, сообщили официальные лица на условиях анонимности. По их словам, пакет до сих пор дорабатывается и его состав может измениться.
Пакет помощи будет передан из запасов США по решению президента без одобрения Конгресса. Он станет 41-м пакетом, одобренным Соединенными Штатами для Украины после российского вторжения в феврале 2022 года на общую сумму более 40 миллиардов долларов.
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