США объявят о новом пакете безопасности для Украины — Остин

13:47 11 октября Киев, Украина





По словам Остина, этой зимой задачи Контактной группы двойные: продолжать помогать Украине справляться с вызовами и также продолжать развивать возможности Украины в будущих опасностях. Также Остин заявил о необходимости обеспечить потребности Украины, в частности, в ПВО и боеприпасах. США объявят о новом пакете безопасности для Украины объемом в 200 миллионов долларов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе в среду, 11 октября.По словам Остина, этой зимой задачи Контактной группы двойные: продолжать помогать Украине справляться с вызовами и также продолжать развивать возможности Украины в будущих опасностях. Также Остин заявил о необходимости обеспечить потребности Украины, в частности, в ПВО и боеприпасах.

"Я очень рад, что США объявит о новом пакете безопасности для Украины, объемом в 200 миллионов долларов, который включает также боеприпасы М9М и абсолютно новые системы ПВО, которые будут в скором времени доставлены в Украину. Так же артиллерию, ракеты, а также боеприпасы ПВО и противотанковое оружие, а также необходимое вооружение для борьбы с российскими дронами. Таким образом, общее обязательство Америки будет составлять 43 млрд с начала войны", — отметил министр обороны США.

Остин добавил, что, собрав эту контактную группу, союзники напоминают миру о своем обязательстве поддерживать Украину сейчас и в долгосрочной перспективе.

"Эта коалиция творит историю нашей объединенностью и поддержкой для Украины. США будут стоять с Украиной столько, сколько нужно. И сегодня мы поработаем с Украиной, чтобы храбрые украинские защитники имели то, что им нужно в этот критический момент", - заявил министр обороны США.

Он добавил, что Украина постепенно двигается вперед и продолжает освобождать ключевые территории от окопавшихся российских захватчиков.

"Также я рад объявить, что коалиция из 50 стран собрала более 33 миллиардов для помощи безопасности Украины. Наш следующий шаг – это долговременное видение работы всех участников нашей Контактной группы, чтобы организовать "Коалицию возможностей"", – сказал глава Пентагона.

Он пояснил, что эта коалиция будет отвечать за взносы, которые будут скоординированы членами коалиции в каждой их сфере специализации. Остин отметил, что союзники уже имели эффективные коалиции, в частности, по танкам и обучению на F-16.

"Сейчас нам нужна новая концепция коалиции, которая будет охватывать более широкие возможности. Таким образом, Контактная группа будет охватывать возможности для Украины", — добавил министр.

По его словам, нужно ожидать, что россияне намеренно будут целить в украинские города, гражданскую и критическую инфраструктуру.