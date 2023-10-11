США объявят о новом пакете безопасности для Украины — Остин

США объявят о новом пакете безопасности для Украины объемом в 200 миллионов долларов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе в среду, 11 октября.
По словам Остина, этой зимой задачи Контактной группы двойные: продолжать помогать Украине справляться с вызовами и также продолжать развивать возможности Украины в будущих опасностях. Также Остин заявил о необходимости обеспечить потребности Украины, в частности, в ПВО и боеприпасах.
По словам Остина, этой зимой задачи Контактной группы двойные: продолжать помогать Украине справляться с вызовами и также продолжать развивать возможности Украины в будущих опасностях. Также Остин заявил о необходимости обеспечить потребности Украины, в частности, в ПВО и боеприпасах.
Остин добавил, что, собрав эту контактную группу, союзники напоминают миру о своем обязательстве поддерживать Украину сейчас и в долгосрочной перспективе.
Он добавил, что Украина постепенно двигается вперед и продолжает освобождать ключевые территории от окопавшихся российских захватчиков.
Он пояснил, что эта коалиция будет отвечать за взносы, которые будут скоординированы членами коалиции в каждой их сфере специализации. Остин отметил, что союзники уже имели эффективные коалиции, в частности, по танкам и обучению на F-16.
По его словам, нужно ожидать, что россияне намеренно будут целить в украинские города, гражданскую и критическую инфраструктуру.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии