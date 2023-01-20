США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд

09:33 20 января Киев, Украина

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине, который оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США.

В ближайшее время Украина получит:
  • Боевые машины Bradley - 59 ед;
  • Боевые бронированные машины Stryker - 90 ед;
  • Бронетранспортери MRAP — 53 од;
  • Системы противовоздушной обороны Avenger - 8 ед;
  • Американские армейские грузовые фургоны HMMWV - 350 ед;
  • ракеты HARM;
  • Боеприпасы для NASAMS и HIMARS;
  • 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 95 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
  • Приблизительно 11,8 тыс. 120-мм минометных снарядов;
  • 12 автомобилей для подвоза боеприпасов;
  • 6 командно-штабных машин;
  • 22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
  • Приблизительно 2000 противотанковых ракет;
  • Более 3 млн боеприпасов к стрелковому оружию;
  • Подрывная техника для расчистки помех;
  • Противопехотные боеприпасы Claymore;
  • Приборы ночного видения;
  • Запчасти и другое полевое оборудование.
В общей сложности США выделили Украине более 27,4 млрд долларов на безопасность с начала правления администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 29,5 млрд долларов на помощь безопасности Украины и более 26,7 млрд долларов с начала вторжения россии 24 февраля 2022 года.