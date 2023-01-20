США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд

09:33 20 января Киев, Украина





В ближайшее время Украина получит: Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине, который оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США В ближайшее время Украина получит:

Боевые машины Bradley - 59 ед;

Боевые бронированные машины Stryker - 90 ед;

Бронетранспортери MRAP — 53 од;

Системы противовоздушной обороны Avenger - 8 ед;

Американские армейские грузовые фургоны HMMWV - 350 ед;

ракеты HARM;

Боеприпасы для NASAMS и HIMARS;

20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

95 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм;

Приблизительно 11,8 тыс. 120-мм минометных снарядов;

12 автомобилей для подвоза боеприпасов;

6 командно-штабных машин;

22 тактических автомобиля для буксировки оружия;

Приблизительно 2000 противотанковых ракет;

Более 3 млн боеприпасов к стрелковому оружию;

Подрывная техника для расчистки помех;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Приборы ночного видения;

Запчасти и другое полевое оборудование.

В общей сложности США выделили Украине более 27,4 млрд долларов на безопасность с начала правления администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 29,5 млрд долларов на помощь безопасности Украины и более 26,7 млрд долларов с начала вторжения россии 24 февраля 2022 года.