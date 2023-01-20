США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине, который оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США.
В ближайшее время Украина получит:
В ближайшее время Украина получит:
- Боевые машины Bradley - 59 ед;
- Боевые бронированные машины Stryker - 90 ед;
- Бронетранспортери MRAP — 53 од;
- Системы противовоздушной обороны Avenger - 8 ед;
- Американские армейские грузовые фургоны HMMWV - 350 ед;
- ракеты HARM;
- Боеприпасы для NASAMS и HIMARS;
- 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 95 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
- Приблизительно 11,8 тыс. 120-мм минометных снарядов;
- 12 автомобилей для подвоза боеприпасов;
- 6 командно-штабных машин;
- 22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
- Приблизительно 2000 противотанковых ракет;
- Более 3 млн боеприпасов к стрелковому оружию;
- Подрывная техника для расчистки помех;
- Противопехотные боеприпасы Claymore;
- Приборы ночного видения;
- Запчасти и другое полевое оборудование.
В общей сложности США выделили Украине более 27,4 млрд долларов на безопасность с начала правления администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 29,5 млрд долларов на помощь безопасности Украины и более 26,7 млрд долларов с начала вторжения россии 24 февраля 2022 года.
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