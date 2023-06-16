США объявили о новом пакете помощи для Украины на $2,1 млрд

18:35 09 июня Киев, Украина

Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на общую сумму до 2,1 миллиарда долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства обороны США.
"9 июня Министерство обороны объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности, подчеркивая непоколебимую поддержку США Украиной. Этот пакет, общая сумма которого составляет до 2,1 миллиарда долларов США и включает в себя критические средства противовоздушной обороны и боеприпасов, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI)", - говорится в сообщении.
В частности, в пакет войдут:
  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • ЗРК и ракеты HAWK;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм;
  • беспилотные авиационные системы Puma;
  • боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой;
  • поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении.