США объявили о новом пакете помощи для Украины на $2,1 млрд
18:35 09 июня Киев, Украина
Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на общую сумму до 2,1 миллиарда долларов.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства обороны США
.
"9 июня Министерство обороны объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности, подчеркивая непоколебимую поддержку США Украиной. Этот пакет, общая сумма которого составляет до 2,1 миллиарда долларов США и включает в себя критические средства противовоздушной обороны и боеприпасов, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI)", - говорится в сообщении.
В частности, в пакет войдут:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- ЗРК и ракеты HAWK;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм;
- беспилотные авиационные системы Puma;
- боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой;
- поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
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