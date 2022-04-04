США обратятся в Генассамблею ООН с просьбой исключить РФ из Совета по правам человека

17:59 04 апреля Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки обратятся в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой исключить россию из Совета по правам человека.

«Участие России в Совете по правам человека — это фарс. Мы считаем, что Генеральной Ассамблее ООН пора проголосовать за ее исключение», - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время выступления в Бухаресте.

Заявление прозвучало после того, как из освобожденной Бучи начали поступать фото и видеоматериалы, свидетельствующие о массовых убийствах мирных жителей российскими оккупантами.

«Мое послание тем 140 странам, которые мужественно объединились, таково: изображения из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы теперь подкрепляли наши слова действиями», - отметила Томас-Гринфилд.

Напомним, что Россия уже второй год входит в состав Совета ООН по правам человека. Общий срок членства в совете, базирующемся в Женеве, составляет три года.