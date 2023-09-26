США обеспокоены усилением сотрудничества россии и Северной Кореи

США выражают обеспокоенность по поводу усиления взаимодействия между россией и Северной Кореей и рассматривают это сотрудничество как "двустороннюю улицу, которая становится все более опасной".
Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в понедельник, 25 сентября, как сообщает CNN.
Блинкен подчеркнул, что поездка лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в россию была интерпретирована как демонстрация "угрозы более широкой безопасности" со стороны Северной Кореи.
Говоря о сотрудничестве между этими двумя режимами, Блинкен указал, что обе стороны проявляют интерес друг к другу. Так, россия ищет оборудование, материалы и технологии для своих военных агрессивных действий против Украины, в то время как Северная Корея ищет поддержку для укрепления и продвижения своих ракетных программ.
Блинкен подчеркнул, что США активно сотрудничают с другими странами-партнерами и союзниками для выявления опасных аспектов военного сотрудничества между россией и Северной Кореей, которое представляет угрозу мировой безопасности и стабильности.
Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в понедельник, 25 сентября, как сообщает CNN.
Блинкен подчеркнул, что поездка лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в россию была интерпретирована как демонстрация "угрозы более широкой безопасности" со стороны Северной Кореи.
Говоря о сотрудничестве между этими двумя режимами, Блинкен указал, что обе стороны проявляют интерес друг к другу. Так, россия ищет оборудование, материалы и технологии для своих военных агрессивных действий против Украины, в то время как Северная Корея ищет поддержку для укрепления и продвижения своих ракетных программ.
Блинкен подчеркнул, что США активно сотрудничают с другими странами-партнерами и союзниками для выявления опасных аспектов военного сотрудничества между россией и Северной Кореей, которое представляет угрозу мировой безопасности и стабильности.
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