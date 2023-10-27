США обеспокоены активной ролью Ирана в атаках на базы американских войск

11:50 24 октября Киев, Украина

Согласно информации, опубликованной в Newsweek, Соединенные Штаты выразили обеспокоенность активной ролью Ирана в провокациях и атаках, которые совершают группы боевиков на военные базы американских войск в регионе Ближнего Востока.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Тегеран не только внимательно следит за развитием событий, но также активно способствует этим нападениям.

В частности, Кирби отметил, что Иран предоставляет поддержку таким группировкам, включая поставки ракет, боеприпасов и других ресурсов, не раскрывая, однако, подробностей о конкретных действиях.

США опасаются, что эти действия Ирана могут усугубить ситуацию в регионе и привести к более широкому конфликту на Ближнем Востоке.