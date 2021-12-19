США обещают увеличить военное присутствие в случае нападения России на Украину

В случае вторжения Москвы в Украину Соединенные Штаты нанесут России «серьезный экономический ущерб» и увеличат свое военное присутствие в Восточной Европе, предупредил Белый дом накануне переговоров между Джо Байденом и Владимиром Путиным.
В преддверии своей виртуальной встречи с Путиным Байден также провел переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, в ходе готорых западные державы также выразили свою «решимость поддержать» суверенитет Украины.
Президент США обещал проинформировать Владимира Зеленского о деталях своей беседы с Путиным, которая состоится сегодня по видеоконференции. И дал понять, что Соединенные Штаты и европейские союзники готовы принять «существенные экономические меры противодействия ... которые могут нанести значительный и серьезный экономический ущерб российской экономике», если Россия нападет . .
В свою очередь Москва отрицает какие-либо воинственные намерения и обвиняет Запад в провокации, особенно в военных учениях в Черном море, которые она считает частью своей сферы влияния .
Пентагон ясно дал понять, что воспринимает наращивание российских войск как серьезную угрозу .
Министр обороны Ллойд Остин "провел сегодня утром встречу с руководителями ключевых ведомств, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов и генерала Тода Уолтерса в EUCom (Европейское командование США), чтобы обсудить ситуацию в Украине", - сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
В преддверии своей виртуальной встречи с Путиным Байден также провел переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, в ходе готорых западные державы также выразили свою «решимость поддержать» суверенитет Украины.
Президент США обещал проинформировать Владимира Зеленского о деталях своей беседы с Путиным, которая состоится сегодня по видеоконференции. И дал понять, что Соединенные Штаты и европейские союзники готовы принять «существенные экономические меры противодействия ... которые могут нанести значительный и серьезный экономический ущерб российской экономике», если Россия нападет . .
В свою очередь Москва отрицает какие-либо воинственные намерения и обвиняет Запад в провокации, особенно в военных учениях в Черном море, которые она считает частью своей сферы влияния .
Пентагон ясно дал понять, что воспринимает наращивание российских войск как серьезную угрозу .
Министр обороны Ллойд Остин "провел сегодня утром встречу с руководителями ключевых ведомств, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов и генерала Тода Уолтерса в EUCom (Европейское командование США), чтобы обсудить ситуацию в Украине", - сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
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