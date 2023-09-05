США о приглашении россии на G20: Никто не должен давать путину платформу для продвижения его войны

19:37 17 августа Киев, Украина





Такую позицию Соединенных Штатов озвучили в американском посольстве. Какая-либо нация не должна давать президенту россии владимиру путину платформу для продвижения его агрессивной войны. Так прокомментировали в посольстве США в Украине то, что Индия пригласила рф на саммит Большой двадцатки (G20), а Украину — нет.Такую позицию Соединенных Штатов озвучили в американском посольстве.

"Все виновные за совершение военных преступлений должны быть наказаны, а также те, кто им помогает. Мы также заявили, что считаем, что любая нация не должна давать президенту рф путину платформу для продвижения его агрессивной войны", - отметили в посольстве США.

Во внешнедипломатическом ведомстве страны также добавили, что будут продолжать работать с Украиной и другими государствами, чтобы разоблачить военные преступления и другие зверства, совершаемые российскими военными и официальными лицами страны.