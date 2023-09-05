США о приглашении россии на G20: Никто не должен давать путину платформу для продвижения его войны

Какая-либо нация не должна давать президенту россии владимиру путину платформу для продвижения его агрессивной войны. Так прокомментировали в посольстве США в Украине то, что Индия пригласила рф на саммит Большой двадцатки (G20), а Украину — нет.
Такую позицию Соединенных Штатов озвучили в американском посольстве.
Такую позицию Соединенных Штатов озвучили в американском посольстве.
Во внешнедипломатическом ведомстве страны также добавили, что будут продолжать работать с Украиной и другими государствами, чтобы разоблачить военные преступления и другие зверства, совершаемые российскими военными и официальными лицами страны.
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