США неофициально просят Украину показать готовность к переговорам с рф

Администрация президента США Джо Байдена неофициально просит украинские власти показать открытость к переговорам с российской федерацией. Об этом в субботу, 5 ноября, пишет Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Указывается, что таким образом планируют обеспечить поддержку Украины со стороны государств, которые сталкиваются "с опасениями избирателей относительно затягивания войны в Украине на годы". Запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с главой кремля якобы вызвал обеспокоенность в частях Европы, Африки и Латинской Америки.
При этом, как отмечает издание, официальные лица США разделяют мнение своих украинских коллег о том, что президент рф владимир путин серьезно не относится к переговорам.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, кто может быть участником переговоров с рф.
В кремле заявили, что готовы вести переговоры с различными странами о войне, но сама Украина отказывается от диалога.
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