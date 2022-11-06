США неофициально просят Украину показать готовность к переговорам с рф

06:36 06 ноября Киев, Украина

Администрация президента США Джо Байдена неофициально просит украинские власти показать открытость к переговорам с российской федерацией. Об этом в субботу, 5 ноября, пишет Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Указывается, что таким образом планируют обеспечить поддержку Украины со стороны государств, которые сталкиваются "с опасениями избирателей относительно затягивания войны в Украине на годы". Запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с главой кремля якобы вызвал обеспокоенность в частях Европы, Африки и Латинской Америки.

"Администрация Байдена приватно призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент владимир путин не будет отстранен от власти", - сообщает издание.

При этом, как отмечает издание, официальные лица США разделяют мнение своих украинских коллег о том, что президент рф владимир путин серьезно не относится к переговорам.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, кто может быть участником переговоров с рф.

В кремле заявили, что готовы вести переговоры с различными странами о войне, но сама Украина отказывается от диалога.